Які виплати передбачені для людини з II групою інвалідності?
Для II групи вона становить 90% від такої пенсії, про що повідомляють у Пенсійному фонді.
Читайте також Українці можуть отримувати кілька тисяч гривень щомісяця: кому передбачена виплата
Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності:
- якщо заяву подано не пізніше трьох місяців – з дня встановлення інвалідності;
- якщо подано пізніше – з дня звернення за нею.
Розмір виплати також залежить від причини встановлення інвалідності. Наприклад, якщо йдеться про інвалідність внаслідок війни, то пенсія призначається в розмірах (саме для II групи) у розмірі 80 % суми грошового забезпечення.
Зверніть увагу! Водночас іншим особам з інвалідністю пенсія призначається в розмірах (йдеться про II групу) у розмірі 60 % суми грошового забезпечення.
Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю II групи внаслідок війни не може бути нижче 13 822 гривень.
А для людей з інвалідністю II групи, які постраждали через катастрофу на ЧАЕС, пенсія не може бути меншою за 7 884,57 гривні. Ба більше, ліквідаторам аварії з інвалідністю II групи пенсію встановлюють у розмірі не менше 80% середньої зарплати по країні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік.
Важливо! Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності
Які пільги має людина з інвалідністю II групи?
Людина з інвалідністю II групи, яка набута саме внаслідок війни, та які отримують соціальну допомогу замість пенсії, мають право на доплату. Про це повідомляють у Міністерстві у справах ветеранів.
Вона становить 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році це 1 038 гривень.
Якщо ж людина має II групу інвалідності з дитинства, та не отримує пенсію, то вона має право претендувати на допомогу – 80% прожиткового мінімуму для непрацездатних.
Зауважте! Наразі це 2 076 гривень на місяць.
Що ще слід знати особам з інвалідністю?
- Люди, яка отримали інвалідність через вибухонебезпечні предмети в Україні, мають право на компенсацію. Вона є одноразовою, а розмір залежить від групи встановленої інвалідності. Водночас у разі зміни групи інвалідності розмір компенсації не перераховується.
- Водночас особи з інвалідністю І та II групи звільненні від сплати земельного податку. Його також можуть не сплачувати ветерани війни, пенсіонери за віком, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС тощо. Також від сплати податку звільнені власники ділянок, що наразі перебувають в окупації.