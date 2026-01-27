Які виплати передбачені для людини з II групою інвалідності?

Для II групи вона становить 90% від такої пенсії, про що повідомляють у Пенсійному фонді.

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності:

якщо заяву подано не пізніше трьох місяців – з дня встановлення інвалідності;

якщо подано пізніше – з дня звернення за нею.

Розмір виплати також залежить від причини встановлення інвалідності. Наприклад, якщо йдеться про інвалідність внаслідок війни, то пенсія призначається в розмірах (саме для II групи) у розмірі 80 % суми грошового забезпечення.

Зверніть увагу! Водночас іншим особам з інвалідністю пенсія призначається в розмірах (йдеться про II групу) у розмірі 60 % суми грошового забезпечення.

Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю II групи внаслідок війни не може бути нижче 13 822 гривень.

А для людей з інвалідністю II групи, які постраждали через катастрофу на ЧАЕС, пенсія не може бути меншою за 7 884,57 гривні. Ба більше, ліквідаторам аварії з інвалідністю II групи пенсію встановлюють у розмірі не менше 80% середньої зарплати по країні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік.

Важливо! Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності

Які пільги має людина з інвалідністю II групи?

Людина з інвалідністю II групи, яка набута саме внаслідок війни, та які отримують соціальну допомогу замість пенсії, мають право на доплату. Про це повідомляють у Міністерстві у справах ветеранів.

Вона становить 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році це 1 038 гривень.

Якщо ж людина має II групу інвалідності з дитинства, та не отримує пенсію, то вона має право претендувати на допомогу – 80% прожиткового мінімуму для непрацездатних.

Зауважте! Наразі це 2 076 гривень на місяць.

Що ще слід знати особам з інвалідністю?