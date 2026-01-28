Сколько золота получает Китай из России?
В прошлом году физические поставки золота из России в Китай стали больше на 800%, чем в 2024, сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости".
Соответственно, выросли и денежные поступления. Они увеличились в 14,6 раза – до 3,29 миллиарда долларов.
Важно! Эти показатели стали крупнейшими за всю историю торговых отношений в области золота между Россией и Китаем.
Наибольший скачок был зафиксирован в декабре 2025 года. Тогда этот экспорт достиг – 10 тонн. В то же время общая сумма составила – 1,35 миллиарда долларов.
Для сравнения, за 11 месяцев 2025 года, Китай приобрел российского золота на почти – 1,9 миллиарда долларов в целом, сообщает Deutsche Welle. При этом, с января по сентябрь Китай купил у России золота всего на 9 миллионов долларов. То есть, основные поставки происходили в октябре, ноябре и декабре.
Откуда Китай получает больше всего золота?
Россия занимает 7 место среди поставщиков золота в Китай. Сейчас лидером поставок остается именно Швейцария – 25,73 миллиарда долларов.
Также весомые объемы этого металла Китай получает из:
- Канады – 11,06 миллиарда долларов;
- ЮАР – 9,42 миллиарда долларов;
- Австралии – 8,77 миллиарда долларов.
Интересно! В 2024 году Россия занимала 11 место среди экспортеров золота в Китай.
Что еще важно знать о поставках золота в Китай?
Предыдущий рекорд закупки золота в 2025 году был установлен в ноябре. Тогда Китай приобрел у России этого драгоценного металла на 961 миллион долларов.
Заметим, что вчера золото установило рекорд. Цена этого металла достигла – 5 110,50 доллара за унцию. Впоследствии стоимость золота несколько упала. Такая высокая цена на металл формируется, в частности, из-за растущей геополитической нестабильности в мире.