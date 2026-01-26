Чому росте ціна на золото?
Зараз здорожчання золота відбувається, зокрема, на фоні того, що інвестори переспрямовують кошти у безпечні активи. Цьому сприяє геополітична невизначеність, повідомляє Reuters.
Під час сьогоднішньої сесії, спотова ціна на золото зросла на 2,2%. Вона збільшилась до – 5 089,78 долара за унцію
Водночас сьогодні було встановлено історичний рекорд золота. Цей метал сягнув – 5 110,50 долара за унцію.
Цікаво! За 2025 рік вартість золота зросла на понад 60%. Це найбільше річне зростання з 1979 року. У 2026 вартість цього металу уже зросла на 18%.
Чому дорожчає золото зараз:
- зростає попит на безпечні активи;
- відбувається пом'якшення монетарної політики США;
- посилюється геополітична нестабільність, зокрема, через політику Трампа (йдеться про тарифні погрози американського президента);
- послаблення долари (воно особливо помітне на фоні зростання єни).
Аналітики очікують, що ціни на золото продовжать зростати до 6000 доларів цього року через зростання глобальної напруженості, а також високий попит з боку центральних банків та роздрібних торговців,
– вказує видання.
Як змінюється ціна срібла?
Спотова вартість срібла сьогодні зросла на 4,8%. Вартість цього металу збільшилась до 107,903 долара за унцію. Рекордна ціна срібла була зафіксована на рівні – 109,44 долара за унцію.
Цікаво, що вперше вартість цього металу перевищила 100 доларів у п'ятницю. Це було стрімке зростання, яке виникло на фоні збільшення закупівель, повідомляє Reuters.
Важливо! Торік срібло зросло в ціні на 147%.
Що відбувається з цінами на інші дорогоцінні метали?
Спотова вартість платини сьогодні зросла на 3,4%. Ціна цього металу наразі складає – 2 861,91 долара за унцію. На початку сьогоднішньої сесії відбулося досягнення рекордного рівня у 2 891,6 долара.
А от платина, своєю чергою, зросла в ціні на 2,5%. Вартість цього металу досягла рекордних – 2 060,70 долара за унцію.