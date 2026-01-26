Чому росте ціна на золото?

Зараз здорожчання золота відбувається, зокрема, на фоні того, що інвестори переспрямовують кошти у безпечні активи. Цьому сприяє геополітична невизначеність, повідомляє Reuters.

Під час сьогоднішньої сесії, спотова ціна на золото зросла на 2,2%. Вона збільшилась до – 5 089,78 долара за унцію

Водночас сьогодні було встановлено історичний рекорд золота. Цей метал сягнув – 5 110,50 долара за унцію.

Цікаво! За 2025 рік вартість золота зросла на понад 60%. Це найбільше річне зростання з 1979 року. У 2026 вартість цього металу уже зросла на 18%.

Чому дорожчає золото зараз:

зростає попит на безпечні активи;

відбувається пом'якшення монетарної політики США;

посилюється геополітична нестабільність, зокрема, через політику Трампа (йдеться про тарифні погрози американського президента);

послаблення долари (воно особливо помітне на фоні зростання єни).

Аналітики очікують, що ціни на золото продовжать зростати до 6000 доларів цього року через зростання глобальної напруженості, а також високий попит з боку центральних банків та роздрібних торговців,

– вказує видання.

Як змінюється ціна срібла?

Спотова вартість срібла сьогодні зросла на 4,8%. Вартість цього металу збільшилась до 107,903 долара за унцію. Рекордна ціна срібла була зафіксована на рівні – 109,44 долара за унцію.

Цікаво, що вперше вартість цього металу перевищила 100 доларів у п'ятницю. Це було стрімке зростання, яке виникло на фоні збільшення закупівель, повідомляє Reuters.

Важливо! Торік срібло зросло в ціні на 147%.

Що відбувається з цінами на інші дорогоцінні метали?