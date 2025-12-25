Справжній скарб за декілька грамів: вартість золотого лому летить вгору
- Ціна золотого лому залежить від проби, наприклад, 999 проба коштує 5 946,75 гривні за грам.
- Національний банк України встановив нові закупівельні ціни на банківське золото, найвища категорія коштує 6 012,83 гривні за грам.
Ціна золота на світовому ринку зростає. Вартість цього металу збільшилась вище очікуваного рівня. Як зміна світових тенденцій вплинула на вартість золотого лому, читайте далі.
Як змінилась ціна на золото в ломі 24 грудня 2025 року?
Окрім світових тенденцій, вартість золота в ломі також залежить від проби, повідомляє 24 Канал.
Регулятор підвищив закупівельні ціни на золотий брухт сьогодні. Зараз вартість цього металу така, повідомляє НБУ:
- для виробів, що мають 333 пробу – 1 982,25 гривні за грам;
- 375 пробу – 2 232,26 гривні за грам;
- 500 пробу – 2 976,35 гривні за грам;
- 583 пробу – 3 470,42 гривні за грам;
- 585 пробу – 3 482,33 гривні за грам;
- 750 пробу – 4 464,53 гривні за грам;
- 900 пробу – 5 357,43 гривні за грам;
- 999 пробу – 5 946,75 гривні за грам.
Важливо знати! Проба показує частку чистого металу у сплаві. Щоб її визначити, потрібно вказане значення розділити на 10. Наприклад, у золотому виробі з 375 пробою, 37,5% – чистого золота.
За скільки сьогодні можна здати банківське золото?
НБУ змінив закупівельні ціни і на банківське золото. Зараз як показують дані регулятора, вони такі:
- золото найвищої категорії – 6 012,83 гривні за грам;
- ціна золота, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 5 994,79 гривні за грам;
- а от метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 952,70 гривні за грам.
Що важливо знати про ціну золота зараз?
Сьогодні золото перетнуло позначку – 4 500 доларів за унцію. У піковий момент ціна цього металу сягнула – 4 525,19 долара за унцію.
Як вказують аналітики, вартість золота зростатиме і наділі. Імовірно, у 2026 році цей метал сягне – 5 0000 доларів за унцію. Таким змінам, зокрема. сприятиме зростання геополітичних ризиків.
Цікаво! За 2025 рік золото зросло в ціні на майже 70%