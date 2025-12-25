Настоящий клад за несколько граммов: стоимость золотого лома летит вверх
- Цена золотого лома зависит от пробы, например, 999 проба стоит 5 946,75 гривны за грамм.
- Национальный банк Украины установил новые закупочные цены на банковское золото, самая высокая категория стоит 6 012,83 гривны за грамм.
Цена золота на мировом рынке растет. Стоимость этого металла увеличилась выше ожидаемого уровня. Как изменение мировых тенденций повлияло на стоимость золотого лома, читайте далее.
Как изменилась цена на золото в ломе 24 декабря 2025 года?
Кроме мировых тенденций, стоимость золота в ломе также зависит от пробы, сообщает 24 Канал.
Регулятор повысил закупочные цены на золотой лом сегодня. Сейчас стоимость этого металла такая, сообщает НБУ:
- для изделий, имеющих 333 пробу – 1 982,25 гривны за грамм;
- 375 пробу – 2 232,26 гривны за грамм;
- 500 пробу – 2 976,35 гривны за грамм;
- 583 пробу – 3 470,42 гривны за грамм;
- 585 пробу – 3 482,33 гривны за грамм;
- 750 пробу – 4 464,53 гривны за грамм;
- 900 пробу – 5 357,43 гривны за грамм;
- 999 пробу – 5 946,75 гривны за грамм.
Важно знать! Проба показывает долю чистого металла в сплаве. Чтобы ее определить, нужно указанное значение разделить на 10. Например, в золотом изделии с 375 пробой, 37,5% – чистого золота.
За сколько сегодня можно сдать банковское золото?
НБУ изменил закупочные цены и на банковское золото. Сейчас как показывают данные регулятора, они таковы:
- золото наивысшей категории – 6 012,83 гривны за грамм;
- цена золота, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 5 994,79 гривны за грамм;
- а вот металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 952,70 гривны за грамм.
Что важно знать о цене золота сейчас?
Сегодня золото пересекло отметку – 4 500 долларов за унцию. В пиковый момент цена этого металла достигла – 4 525,19 доллара за унцию.
Как указывают аналитики, стоимость золота будет расти и в дальнейшем. Предположительно, в 2026 году этот металл достигнет – 5 0000 долларов за унцию. Таким изменениям, в частности. будет способствовать рост геополитических рисков.
Интересно! За 2025 год золото выросло в цене почти на 70%