Яка вартість золота в ломі 22 січня 2026 року?
На кінцеву вартість лому впливає проба на виробі. Адже вона вказує на частку чистого металу в сплаві.
Читайте також Українців чекають оновлення щодо соцдопомог та пенсій: як планують нараховувати виплати
Важливо! Аби завдяки пробі зрозуміти частку чистого металу, потрібно вказане на виробі значення розділити на 10. Це і є відсоток. Наприклад, в золотому браслеті з 585 пробою – 58,5% золота, а все інше – домішки.
Як повідомляє НБУ, сьогодні ціни на золотий лом, залежно від проби такі:
- для виробу, що має 333 пробу, ціна за грам складає – 2 203,94 гривні;
- виробу, який має 375 пробу – 2 481,92 гривні за грам;
- 500 пробу – 3 309,22 гривні за грам;
- 583 пробу – 3 858,55 гривні за грам;
- 585 пробу – 3 871,79 гривні за грам;
- 750 пробу – 4 963,83 гривні за грам;
- 900 пробу – 5 956,60 гривні за грам;
- 999 пробу – 6 611,82 гривні за грам.
Як змінила ціна на банківське золото 22 січня 2026 року?
Вартість банківського золота різниться, залежно від його якості. За даними НБУ, закупівельні ціни сьогодні такі:
- золото найвищої категорії сьогодні – 6 685,29 гривні за грам;
- метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 6 665,23 гривні за грам;
- метал, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 6 618,44 гривні за грам.
Що відбулося з ціною золота на світовому ринку?
Вчора вартість золота сягнула рекордного рівня. Ціна цього металу склала – 4 887,82 долара за унцію.
Згодом ціна золота дещо знизилась. Протягом сьогоднішньої сесії вона впала на 0,4%. Вартість цього металу склала – 4 819,39 долара за унцію.
Цікаво, що, згідно з прогнозом Goldman Sachs, золото у 2026 році подорожчає більше ніж очікувалось. Імовірно, вартість цього металу сягне – 5 400 доларів за унцію.