Як збільшилась ціна на золото сьогодні?

Спотова вартість золота сьогодні зросла на 2,1%. Вона сягнула – 4 862,19 долара за унцію, повідомляє Reuters.

Для порівняння, золото вчора також встановило рекорд. Воно сягнуло – 4 721,91 долара за унцію, повідомляє Reuters.

Потрібно розуміти, що загальне напруження на ринку зростає, зокрема, через конфлікт між США та членами НАТО щодо Гренландії. Фактично, ринок демонструє втрату довіри до американської сторони.

Нагадаємо! Трамп погрожує тарифами ЄС. Ці мита американський президент обіцяє ввести, якщо Європа не піде на поступки, щодо Гренландії.

ЄС налаштований рішуче. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон сказав, що Європа не піддаватиметься на ці погрози. Щобільше, європейська сторона готова впроваджувати обмеження у відповідь.

Я думаю, що перевищення позначки в 4 800 доларів лише підтверджує, що люди не хочуть продавати золото раніше 5 000 доларів. Це поєднання традиційних прихильників золота, а саме зростання боргу, ослаблення долара та геополітичної невизначеності,

– вказав глобальний керівник інституційних ринків ABC Refinery Ніколас Фраппелл.

Також здорожчанню золота сприяло ослаблення долара. Нагадаємо, індекс цієї валюти впав до майже місячного мінімуму.

Яка ціна на інші дорогоцінні метали зараз?