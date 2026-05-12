Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 12 травня торгується по 43,95 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 10 копійок проти 11 травня. Офіційний курс євро становить 51,72 гривні, отже його ціна також зросла на 13 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 13 травня курс валют буде таким:

долар – 43,97 гривні (+2 копійки);

євро – 51,64 гривні (-8 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 12 травня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,70 гривні , а продаж – по 44,20 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,92 гривні , а продаж – по 43,90 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,46 гривні, а продаж – по 43,90 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 12 травня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 51,50 гривні , а продаж – по 52,07 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,73 гривні , а продаж – по 51,80 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,51 гривні, а продаж – по 51,96 гривні.

Як зміниться курс долара найближчим часом?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий наголосив, що протягом цього тижня (11 – 17 травня) на валютному ринку навряд відбудуться суттєві зміни.

Курс долара в Україні коливатиметься в уже звичних межах 43,8 – 44,25 гривні, оскільки головні чинники впливу не зміняться. Наприклад, Нацбанк продовжить діяти в режимі "керованої гнучкості", а геополітичні ризики залишаються актуальними.

Дещо зменшити тиск на гривню допоможе збереження облікової ставки регулятора на рівні 15% та розблокування кредиту від ЄС.