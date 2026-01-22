Какова стоимость золота в ломе 22 января 2026 года?
На конечную стоимость лома влияет проба на изделии. Ведь она указывает на долю чистого металла в сплаве.
Важно! Чтобы благодаря пробе понять долю чистого металла, нужно указанное на изделии значение разделить на 10. Это и есть процент. Например, в золотом браслете с 585 пробой – 58,5% золота, а все остальное – примеси.
Как сообщает НБУ, сегодня цены на золотой лом, в зависимости от пробы следующие:
- для изделия, имеющего 333 пробу, цена за грамм составляет – 2 203,94 гривны;
- изделия, который имеет 375 пробу – 2 481,92 гривны за грамм;
- 500 пробу – 3 309,22 гривны за грамм;
- 583 пробу – 3 858,55 гривны за грамм;
- 585 пробу – 3 871,79 гривны за грамм;
- 750 пробу – 4 963,83 гривны за грамм;
- 900 пробу – 5 956,60 гривны за грамм;
- 999 пробу – 6 611,82 гривны за грамм.
Как изменила цена на банковское золото 22 января 2026 года?
Стоимость банковского золота различается, в зависимости от его качества. По данным НБУ, закупочные цены сегодня следующие:
- золото наивысшей категории сегодня – 6 685,29 гривны за грамм;
- металл, который требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 6 665,23 гривны за грамм;
- металл, не соответствующий требованиям по качеству банковских металлов – 6 618,44 гривны за грамм.
Что произошло с ценой золота на мировом рынке?
Вчера стоимость золота достигла рекордного уровня. Цена этого металла составила – 4 887,82 доллара за унцию.
Впоследствии цена золота несколько снизилась. В течение сегодняшней сессии она упала на 0,4%. Стоимость этого металла составила – 4 819,39 доллара за унцию.
Интересно, что, согласно прогнозу Goldman Sachs, золото в 2026 году подорожает больше чем ожидалось. Предположительно, стоимость этого металла достигнет – 5 400 долларов за унцию.