Золото встановлює новий рекорд: яка тепер ціна на лом
- Ціна золота на світовому ринку досягла 4 486,55 долара за унцію, що вплинуло на вартість золотого лому.
- Закупівельні ціни на золото в ломі варіюються від 1 952,69 до 5 858,07 гривні за грам залежно від проби.
23 грудня золото встановило новий рекорд. Ціна цього металу на світовому ринку сягнула – 4 486,55 долара за унцію. Такі зміни вплинули на вартість золотого лому сьогодні.
Як зросла вартість золота в ломі сьогодні?
Вартість грама золота в ломі також залежить від проби, пише 24 Канал.
Закупівельні ціни на золото в ломі, як повідомляє НБУ, сьогодні такі:
- якщо виріб має 333 пробу – 1 952,69 гривні за грам;
- 375 пробу – 2 198,97 гривні за грам;
- 500 пробу – 2 931,97 гривні за грам;
- 583 пробу – 3 418,67 гривні за грам;
- 585 пробу – 3 430,40 гривні за грам;
- 750 пробу – 4 397,95 гривні за грам;
- 900 пробу – 5 277,54 гривні за грам;
- 999 пробу – 5 858,07 гривні за грам.
Що відбувається з цінами на банківське золото 23 грудня 2025?
Ціна на банківське золото у першу чергу залежить від його категорії. Вартість такого металу найвищої якості, сьогодні – 5 923,16, повідомляє НБУ.
Інші ціни на банківське золото такі:
- 5 905,39 гривні за грам – вартість золота, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості;
- 5 863,93 гривні за грам – ціна золота, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів.
Що важливо знати про золото зараз?
Проба показує частку чистого металу у сплаві. Аби визначити відсоток, необхідно вказане на виробі значення розділити на 10. Наприклад, якщо ви бачите на прикрасі 585, там – 58,5% чистого золота, а інше – домішки.
Колір золотого виробу вказує на його склад. Наприклад, червонуватий відтінок дає мідь. А світлішим сплав стає через додавання срібла та нікелю. Відтінок золотого виробу не визначає його ціну. Потрібно розуміти, що є важливі фактори, такі як частка чистого металу у сплаві.