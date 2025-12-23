Золото устанавливает новый рекорд: какая теперь цена на лом
- Цена золота на мировом рынке достигла 4 486,55 доллара за унцию, что повлияло на стоимость золотого лома.
- Закупочные цены на золото в ломе варьируются от 1 952,69 до 5 858,07 гривны за грамм в зависимости от пробы.
23 декабря золото установило новый рекорд. Цена этого металла на мировом рынке достигла 4 486,55 доллара за унцию. Такие изменения повлияли на стоимость золотого лома сегодня.
Как выросла стоимость золота в ломе сегодня?
Стоимость грамма золота в ломе также зависит от пробы, пишет 24 Канал.
Закупочные цены на золото в ломе, как сообщает НБУ, сегодня такие:
- если изделие имеет 333 пробу – 1 952,69 гривны за грамм;
- 375 пробу – 2 198,97 гривны за грамм;
- 500 пробу – 2 931,97 гривны за грамм;
- 583 пробу – 3 418,67 гривны за грамм;
- 585 пробу – 3 430,40 гривны за грамм;
- 750 пробу – 4 397,95 гривны за грамм;
- 900 пробу – 5 277,54 гривны за грамм;
- 999 пробу – 5 858,07 гривны за грамм.
Что происходит с ценами на банковское золото 23 декабря 2025 года?
Цена на банковское золото в первую очередь зависит от его категории. Стоимость такого металла высокого качества, сегодня – 5 923,16, сообщает НБУ.
Другие цены на банковское золото такие:
- 5 905,39 гривны за грамм – стоимость золота, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества;
- 5 863,93 гривны за грамм – цена золота, не соответствующего требованиям по качеству банковских металлов.
Что важно знать о золоте сейчас?
Проба показывает долю чистого металла в сплаве. Чтобы определить процент, необходимо указанное на изделии значение разделить на 10. Например, если вы видите на украшении 585, там – 58,5% чистого золота, а остальное – примеси.
Цвет золотого изделия указывает на его состав. Например, красноватый оттенок дает медь. А светлее сплав становится из-за добавления серебра и никеля. Оттенок золотого изделия не определяет его цену. Нужно понимать, что есть важные факторы, такие как доля чистого металла в сплаве.