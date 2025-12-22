Чому у Вірменії та Сербії блокують рахунки росіян?

Така ситуація виникла через чорний список ЄС, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Складнощі виникали після того, як на початку грудня Євросоюз включив Росію до чорного списку з високим ризиком відмивання та переведення в готівку грошей,

– наголосила розвідка.

Зауважимо, що індивідуальні перевірки транзакцій посилились у:

Таджикистані;

Казахстані;

Омані.

Ці вимоги торкнулись фізичних та юридичних осіб. Тих людей, що наразі мають зв'язок з Росією.

Зверніть увагу! Саме в цих державах зросла кількість повернень та відмов проведення операцій у євро та доларах.

Потрібно розуміти, що наразі Росія, через внесення у чорний список ЄС, вважається державою з високими фінансовими ризиками, повідомляє РБК. Саме тому, росіяни усе частіше стикаються з такими проблемами за кордоном, як:

закриття давно відкритих рахунків;

припинення обслуговування рахунків.

Цікавим є те, що труднощі у вище вказаних країнах відчули не тільки новоприбулі росіяни, а ті, які:

мають посвідку на проживання;

довго живуть у цих країнах;

займаються бізнесом у вказаних країнах.

Важливо! Наразі відомо про випадки, коли гроші росіян заморожували на невизначений термін.

Чому ЄС вніс в чорний список Росію?

Єврокомісія провела оцінку, згідно з якою Росія підпадає під критерії країни, що має бути внесена до чорного фінансового списку ЄС. Річ у тім, що російську державу оцінили як ту, де існує високий рівень ризику відмивання грошей, а також – фінансування терористичної діяльності.

Цікаво, що ще на початку літа цього року ЄС розглядав можливість внести Росію до сірого списку країн із неналежним контролем за відмиванням коштів. Це мало посилити тиск на Москву.

Зауважте! Важливо розуміти фундаментальну різницю. До чорного списку належать країни, які не хочуть співпрацювати у питаннях податкової прозорості. А от в сірий вносять держави, що готові змінюватись.