Как выросла стоимость золота в ломе сегодня?

Стоимость грамма золота в ломе также зависит от пробы, пишет 24 Канал.

Читайте также От Кремля отвернулись даже соратники: в этих странах россиянам начали блокировать счета

Закупочные цены на золото в ломе, как сообщает НБУ, сегодня такие:

если изделие имеет 333 пробу – 1 952,69 гривны за грамм;

375 пробу – 2 198,97 гривны за грамм;

500 пробу – 2 931,97 гривны за грамм;

583 пробу – 3 418,67 гривны за грамм;

585 пробу – 3 430,40 гривны за грамм;

750 пробу – 4 397,95 гривны за грамм;

900 пробу – 5 277,54 гривны за грамм;

999 пробу – 5 858,07 гривны за грамм.

Что происходит с ценами на банковское золото 23 декабря 2025 года?

Цена на банковское золото в первую очередь зависит от его категории. Стоимость такого металла высокого качества, сегодня – 5 923,16, сообщает НБУ.

Другие цены на банковское золото такие:

5 905,39 гривны за грамм – стоимость золота, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества;

5 863,93 гривны за грамм – цена золота, не соответствующего требованиям по качеству банковских металлов.

Что важно знать о золоте сейчас?