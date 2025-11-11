Яка вартість золота у брухті сьогодні?

На закупівельні ціни також впливає проба, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Сьогодні грам коштує:

якщо виріб 333 проби – 1 804,29 гривні за грам

375 проби – 2 031,86 гривні за грам;

500 проби – 2 709,14 гривні за грам;

583 проби – 3 158,86 гривні за грам;

585 проби – 3 169,69 гривні за грам;

750 проби – 4 063,71 гривні за грам;

900 проби – 4 876,45 гривні за грам;

999 проби – 5 412,86 гривні за грам.

Зверніть увагу! Проба показує частку чистого металу у сплаві. Наприклад, якщо на виробі вказано 585, там – 58,5% золота.

Що відбувається з цінами на золото зараз?