До чого призведе підвищення ПДВ в Росії?

Це підвищення податків не призведе до зменшення дефіциту бюджету Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Зверніть увагу! Згідно з оцінками, доходи від ПДВ у 2026 році стануть меншими на 6,1 мільярда доларів ніж очікує Мінфін Росії.

Щобільше, зростання податків призведе до:

зменшення рівня внутрішнього попиту, це скоротить надходження від акцизів і мит;

зниження прибутків підприємств через вищі ціни;

посилення інфляційного тиску;

Центробанк Росії буде вимушений тримати високу облікову ставку ще як мінімум декілька кварталів;

втрати частини доходів в регіонах тощо.

Це (зростання ПДВ – 24 Канал) підвищить вартість державних запозичень: Мінфіну доведеться розміщувати облігації під більшу дохідність, що збільшить витрати на обслуговування боргу й зменшить чистий фіскальний ефект від реформи,

– наголошує розвідка.

Зауважимо, що ПДВ 22% – один з найвищих у світі. Більший показник, зокрема, в Угорщині, там податок складає – 27%.

Що важливо знати про стан економіки Росії зараз?