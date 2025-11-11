До чого призведе підвищення ПДВ в Росії?
Це підвищення податків не призведе до зменшення дефіциту бюджету Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
Зверніть увагу! Згідно з оцінками, доходи від ПДВ у 2026 році стануть меншими на 6,1 мільярда доларів ніж очікує Мінфін Росії.
Щобільше, зростання податків призведе до:
- зменшення рівня внутрішнього попиту, це скоротить надходження від акцизів і мит;
- зниження прибутків підприємств через вищі ціни;
- посилення інфляційного тиску;
- Центробанк Росії буде вимушений тримати високу облікову ставку ще як мінімум декілька кварталів;
- втрати частини доходів в регіонах тощо.
Це (зростання ПДВ – 24 Канал) підвищить вартість державних запозичень: Мінфіну доведеться розміщувати облігації під більшу дохідність, що збільшить витрати на обслуговування боргу й зменшить чистий фіскальний ефект від реформи,
– наголошує розвідка.
Зауважимо, що ПДВ 22% – один з найвищих у світі. Більший показник, зокрема, в Угорщині, там податок складає – 27%.
Що важливо знати про стан економіки Росії зараз?
Сальдований прибуток підприємств Росії за перші 8 місяців 2025 року впав на 8,3%, повідомляє розвідка. Водночас російські банки фіксують збільшення кількості проблемних позичальників серед юридичних осіб.
Росія ухвалила бюджет на 2026 рік із великим дефіцитом. Загалом на наступний рік "не вистачає" 54,6 мільярда доларів.