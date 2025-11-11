Какая стоимость золота в ломе сегодня?
На закупочные цены также влияет проба, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Сегодня грамм стоит:
- если изделие 333 пробы – 1 804,29 гривны за грамм
- 375 пробы – 2 031,86 гривны за грамм;
- 500 пробы – 2 709,14 гривны за грамм;
- 583 пробы – 3 158,86 гривны за грамм;
- 585 пробы – 3 169,69 гривны за грамм;
- 750 пробы – 4 063,71 гривны за грамм;
- 900 пробы – 4 876,45 гривны за грамм;
- 999 пробы – 5 412,86 гривны за грамм.
Обратите внимание! Проба показывает долю чистого металла в сплаве. Например, если на изделии указано 585, там – 58,5% золота.
Что происходит с ценами на золото сейчас?
Стоимость унции золота сегодня снова увеличилась. Она достигла – 4 140,60 доллара.
Как сообщает НБУ, изменилась стоимость банковского металла. Сегодня закупочная цена на него – 5 473,01 гривны за грамм. А вот золото, что требует доведения признанными производителями до стандартов качества, стоит – 5 456,59 гривны за грамм.