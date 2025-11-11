Какая стоимость золота в ломе сегодня?

На закупочные цены также влияет проба, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Сегодня грамм стоит:

если изделие 333 пробы – 1 804,29 гривны за грамм

375 пробы – 2 031,86 гривны за грамм;

500 пробы – 2 709,14 гривны за грамм;

583 пробы – 3 158,86 гривны за грамм;

585 пробы – 3 169,69 гривны за грамм;

750 пробы – 4 063,71 гривны за грамм;

900 пробы – 4 876,45 гривны за грамм;

999 пробы – 5 412,86 гривны за грамм.

Обратите внимание! Проба показывает долю чистого металла в сплаве. Например, если на изделии указано 585, там – 58,5% золота.

Что происходит с ценами на золото сейчас?