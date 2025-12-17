Укр Рус
17 грудня, 21:23
Скільки можна отримати за золото в ломі, якщо здати його зараз

Анастасія Зорик
Основні тези
  • НБУ встановив закупівельні ціни на золотий лом від 1 900,62 гривні за грам для 333 проби до 5 701,87 гривні за грам для 999 проби.
  • Закупівельні ціни на банківське золото варіюються від 5 707,58 гривні за грам до 5 765,23 гривні за грам залежно від якості.

Вартість золота в ломі формується під впливом світових тенденцій. Зокрема, сьогодні цей метал дещо зріс в ціні на світовому ринку. Які тепер ціни на золотий лом, читайте далі.

Скільки коштує золото в ломі зараз?

На ціну золотого лому також впливає проба, повідомляє 24 Канал.

НБУ сьогодні встановив такі закупівельні ціни на лом:

  • для виробів, що мають 333 пробу – 1 900,62 гривні за грам;
  • ті, що мають 375 пробу – 2 140,34 гривні за грам;
  • 500 пробу – 2 853,79 гривні за грам;
  • 583 пробу – 3 327,52 гривні за грам;
  • 585 пробу – 3 338,93 гривні за грам;
  • 750 пробу – 4 280,69 гривні за грам;
  • 900 пробу – 5 136,82 гривні за грам;
  • 999 пробу – 5 701,87 гривні за грам.

Зауважимо, що проба показує частку чистого металу у сплаві. Аби визначити це значення, необхідно:

  • пробу розділити на 10;
  • таким чином визначається відсоток, який показує скільки чистого металу у сплаві, все інше – домішки.

Розберемося на прикладі, де на виробі вказано – 585. Там виходить – 58,5% чистого золота, 41,5% – інші метали.

Скільки вдасться виручити при здачі банківського золота?

Як повідомляє Нацбанк, закупівельні ціни на банківське золото сьогодні такі:

  • 5 765,23 гривні за грам – це вартість банківського золота найвищої категорії;
  • 5 747,93 гривні за грам – ціна металу, який потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості;
  • 5 707,58 гривні за грам – стільки сьогодні коштує золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів.

Що відбувається з цінами на золото зараз?

  • Золото зараз дорожчає. Ціна цього металу сьогодні зросла на 0,3% і сягнула – 4 317,65 долара. Подорожчання золота пов'язане з геополітичною напруженістю, зокрема, конфліктом між США та Венесуелою.

  • У 2025 році ціновий рекорд золота встановлено у жовтні. Тоді цей метал мав вартість – 4 381,21 долара за унцію.