Скільки можна отримати, якщо здати золото в ломі

Вартість золота в ломі залежить від сукупності факторів. Зокрема, тенденцій, які панують на світовому ринку. Зараз, наприклад, ціна золота там стабільна.

Скільки можна отримати за грам золотого брухту зараз?

На закупівельну ціну на золотий лом також впливає проба, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 4 грудня, вартість золотого лому для виробів, що мають 333 пробу складала – 1 865,49 гривні за грам. Інші ціни змінились так:

для виробів, які мають 375 пробу, ціна – 2 100,77 гривні за грам;

500 пробу – 2 801,03 гривні за грам;

583 пробу – 3 266,00 гривні за грам;

585 пробу – 3 277,21 гривні за грам;

750 пробу – 4 201,55 гривні за грам;

900 пробу – 5 041,85 гривні за грам;

999 пробу – 5 596,46 гривні за грам.

Важливо знати! Проба показує на частку чистого металу у сплаві. Потрібно просто вказане значення розділити на 10. Наприклад, якщо на виробі вказано 750, там 75% чистого золота.

Скільки можна отримати, якщо здати банківське золото?

НБУ змінив закупівельні ціни і на банківське золото:

5 658,65 гривні за грам – банківське золото найвищої категорії;

5 641,67 гривні за грам – метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості;

5 602,06 гривень за грам – золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів.

Що відбувається з цінами на золото та срібло зараз?