Сколько можно получить, если сдать золото в ломе

Стоимость золота в ломе зависит от совокупности факторов. В частности, тенденций, которые царят на мировом рынке. Сейчас, например, цена золота там стабильна.

Сколько можно получить за грамм золотого лома сейчас?

На закупочную цену на золотой лом также влияет проба, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 4 декабря, стоимость золотого лома для изделий, имеющих 333 пробу составляла – 1 865,49 гривны за грамм. Другие цены изменились так:

для изделий, которые имеют 375 пробу, цена – 2 100,77 гривны за грамм;

500 пробу – 2 801,03 гривны за грамм;

583 пробу – 3 266,00 гривны за грамм;

585 пробу – 3 277,21 гривны за грамм;

750 пробу – 4 201,55 гривны за грамм;

900 пробу – 5 041,85 гривны за грамм;

999 пробу – 5 596,46 гривны за грамм.

Важно знать! Проба показывает на долю чистого металла в сплаве. Нужно просто указанное значение разделить на 10. Например, если на изделии указано 750, там 75% чистого золота.

Сколько можно получить, если сдать банковское золото?

НБУ изменил закупочные цены и на банковское золото:

5 658,65 гривны за грамм – банковское золото наивысшей категории;

5 641,67 гривны за грамм – металл, который требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества;

5 602,06 гривен за грамм – золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов.

Что происходит с ценами на золото и серебро сейчас?