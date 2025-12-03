Вдасться отримати багато: скільки сьогодні можна виручити за грам золотого лому

Сьогодні ціна золота стабілізувалась. В понеділок цей метал встановив рекордний максимум на світовому ринку. Водночас вчора відбулося здешевшання золота.

Яка вартість золотого лому сьогодні?

Вартість золотого лому залежить від тенденцій на світовому ринку, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Також на вартість золота впливає проба:

якщо на виробі вказано, що він має 333 пробу – 1 869,62 гривні за грам;

якщо вказано 375 пробу – 2 105,43 гривні за грам;

500 пробу – 2 807,24 гривні за грам;

583 пробу – 3 273,24 гривні за грам;

585 пробу – 3 284,46 гривні за грам;

750 пробу – 4 210,85 гривні за грам;

900 пробу – 5 053,02 гривні за грам;

999 пробу – 5 608,86 гривні за грам.

Потрібно розуміти, що проба вказує на частку чистого металу у сплаві. Аби визначити відсоток, необхідно вказане значення розділити на 10. Тобто, наприклад, якщо на золотому виробі – 585, там – 58,5% чистого металу у сплаві.

Що відбувається з цінами на банківське золото?

Вартість банківського золота залежить від категорії. Як зазначає НБУ, закупівельні ціни, встановлені такі:

банківське золото найвищої якості коштує – 5 671,18 гривні за грам;

цей метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 5 654,17 гривні за грам;

золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 614,47 гривні за грам.

Як змінилась вартість дорогоцінних металів на світовому ринку 3 грудня 2025?

Ціна золота майже не змінилась за сесію. Сьогодні одна унція коштувала – 4 207,60 долара.

Срібло сьогодні дещо здешевшало. Воно впало на ціні – на 0,5%. Тепер унція має вартість – 58,15 долара.

Платина сьогодні зросла в ціні на 0,6%. Унція цього металу тепер коштує – 1 647,75 долара.

Цікаво! За 2025 рік золото зросло в ціні на понад 60%. А от срібло здорожчало на 101%.