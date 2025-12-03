Удастся получить много: сколько сегодня можно выручить за грамм золотого лома

Сегодня цена золота стабилизировалась. В понедельник этот металл установил рекордный максимум на мировом рынке. В то же время вчера произошло удешевление золота.

Какая стоимость золотого лома сегодня?

Стоимость золотого лома зависит от тенденций на мировом рынке, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Также на стоимость золота влияет проба:

если на изделии указано, что оно имеет 333 пробу – 1 869,62 гривны за грамм

если указано 375 пробу – 2 105,43 гривны за грамм;

500 пробу – 2 807,24 гривны за грамм;

583 пробу – 3 273,24 гривны за грамм;

585 пробу – 3 284,46 гривны за грамм;

750 пробу – 4 210,85 гривны за грамм;

900 пробу – 5 053,02 гривны за грамм;

999 пробу – 5 608,86 гривны за грамм.

Нужно понимать, что проба указывает на долю чистого металла в сплаве. Чтобы определить процент, необходимо указанное значение разделить на 10. То есть, например, если на золотом изделии – 585, там – 58,5% чистого металла в сплаве.

Что происходит с ценами на банковское золото?

Стоимость банковского золота зависит от категории. Как отмечает НБУ, закупочные цены, установлены следующие:

банковское золото наивысшего качества стоит – 5 671,18 гривны за грамм;

этот металл, который требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 5 654,17 гривны за грамм;

золото, что не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 614,47 гривны за грамм.

Как изменилась стоимость драгоценных металлов на мировом рынке 3 декабря 2025 года?

Цена золота почти не изменилась за сессию. Сегодня одна унция стоила – 4 207,60 доллара.

Серебро сегодня несколько подешевело. Оно упало на цене – на 0,5%. Теперь унция имеет стоимость – 58,15 доллара.

Платина сегодня выросла в цене на 0,6%. Унция этого металла теперь стоит – 1 647,75 доллара.

Интересно! За 2025 год золото выросло в цене более чем на 60%. А вот серебро подорожало на 101%.