Какая стоимость золотого лома сегодня?

Стоимость золотого лома зависит от тенденций на мировом рынке, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Цена нефти растет: новое следствие переговоров Кремля и США

Также на стоимость золота влияет проба:

если на изделии указано, что оно имеет 333 пробу – 1 869,62 гривны за грамм

если указано 375 пробу – 2 105,43 гривны за грамм;

500 пробу – 2 807,24 гривны за грамм;

583 пробу – 3 273,24 гривны за грамм;

585 пробу – 3 284,46 гривны за грамм;

750 пробу – 4 210,85 гривны за грамм;

900 пробу – 5 053,02 гривны за грамм;

999 пробу – 5 608,86 гривны за грамм.

Нужно понимать, что проба указывает на долю чистого металла в сплаве. Чтобы определить процент, необходимо указанное значение разделить на 10. То есть, например, если на золотом изделии – 585, там – 58,5% чистого металла в сплаве.

Что происходит с ценами на банковское золото?

Стоимость банковского золота зависит от категории. Как отмечает НБУ, закупочные цены, установлены следующие:

банковское золото наивысшего качества стоит – 5 671,18 гривны за грамм;

этот металл, который требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 5 654,17 гривны за грамм;

золото, что не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 614,47 гривны за грамм.

Как изменилась стоимость драгоценных металлов на мировом рынке 3 декабря 2025 года?

Цена золота почти не изменилась за сессию. Сегодня одна унция стоила – 4 207,60 доллара.

Серебро сегодня несколько подешевело. Оно упало на цене – на 0,5%. Теперь унция имеет стоимость – 58,15 доллара.

Платина сегодня выросла в цене на 0,6%. Унция этого металла теперь стоит – 1 647,75 доллара.

Интересно! За 2025 год золото выросло в цене более чем на 60%. А вот серебро подорожало на 101%.