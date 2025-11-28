Справжній скарб: скільки коштує грам золотого лому

Імовірно, золото продовжить дорожчати і далі. Ціна цього металу до кінця року має бути на рівні 4 200 доларів за унцію. У 2026 тенденція подорожчання продовжуватиметься. Аналітики очікують ціну – 4 500 доларів за унцію, станом на середину наступного року.