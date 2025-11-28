Настоящий клад: сколько стоит грамм золотого лома
- Цены на золотой лом зависят от пробы, в частности 999 проба сегодня стоит 5 521,03 гривны за грамм.
- Цена на банковское золото высокого качества достигает 5 582,38 гривны за грамм, а золото, что не соответствует стандартам, стоит 5 5 526,56 гривны за грамм.
Стоимость золота на мировом рынке выросла в течение этой недели. Такая тенденция повлияла и на стоимость золотого лома в конце ноября.
Какие цены на золотой лом 28 ноября?
Стоимость золота в ломе зависит от пробы, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
На 28 ноября 2025 года, установлены следующие цены:
- если изделие имеет 333 пробу, закупочная цена составляет – 1 840,34 гривны за грамм
- 375 пробу – 2 072,46 гривны за грамм;
- 500 пробу – 2 763,28 гривны за грамм;
- 583 пробу – 3 221,98 гривны за грамм;
- 585 пробу – 3 233,04 гривны за грамм;
- 750 пробу – 4 144,92 гривны за грамм;
- 900 пробу – 4 973,90 гривны за грамм;
- 999 пробу – 5 521,03 гривны за грамм.
Важно! Проба показывает сколько чистого металла в составе сплава. Чтобы определить процент, необходимо указанное значение разделить на 10. Например, в 585 пробе – 58,5% золота, 750 – 75%.
Что происходит со стоимостью банковского золота?
Как показывают данные НБУ, несколько изменились цены на банковское золото разной категории:
- банковское золото высокого качества стоит – 5 582,38 гривны за грамм 5 582 38 гривны за грамм;
- золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества, имеет цену – 5 565,63 гривны за грамм;
- а золото, не соответствующее требованиям по качеству банковских металлов, теперь имеет стоимость – 5 526,56 гривны за грамм.
Что происходит с ценой на золото сейчас?
28 ноября стоимость золота несколько выросла. Она увеличилась на 0,7%. Теперь одна унция стоит – 4 185,34 доллара.
Предположительно, золото продолжит дорожать и дальше. Цена этого металла до конца года должна быть на уровне 4 200 долларов за унцию. В 2026 тенденция подорожания будет продолжаться. Аналитики ожидают цену – 4 500 долларов за унцию, по состоянию на середину следующего года.