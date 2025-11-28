Яка вартість золота сьогодні?

Спотова вартість золота зросла на 0,7%. Тепер вона складає – 4 185,34 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Для розуміння, максимум цього року встановлено 20 жовтня. Ціна за унцію тоді була – 4 381,21 долара, повідомляє Reuters.

Золото дорожчає зараз через низку факторів:

зростає імовірність зниження ставки ФРС у грудні на 25 базисних пунктів;

Цікаво! Трейдери кажуть, що імовірність зниження ставки у грудні складає – 85%. Рівно тиждень тому це значення було лише – 50%.

геополітична нестабільність;

слабкий долар.

Умови торгівлі виглядають дещо слабкими з точки зору ліквідності, що посилює деякі рухи ринку. Багато рухів у напрямку зростання цін на золото зумовлені попереднім позиціонуванням в очікуванні нижчих процентних ставок,

– зазначає головний аналітик ринку KCM Trade Тім Вотерер.

Очікується, що ціна на золото зростатиме далі:

на приблизно 3% щотижня;

а також на 3,9% на злитки у цьому місяці.

Важливо! Потрібно розуміти, що золото почуває себе надзвичайно добре при низьких процентних ставках.

Як змінилась вартість інших дорогоцінних металів 28 листопада 2025?

Спотова вартість срібла сьогодні зросла на 1%. Цей метал тепер коштує – 53,98 долара за унцію.

Платина 28 листопада подорожчала відчутніше – на 2,3%. Тепер цей метал коштує – 1 645,60 долара за унцію.

Паладій, своєю чергою, впав в ціні на 0,4%. Зараз цей метал коштує – 1 433,20 долара за унцію.

Зверніть увагу! Найбільше за цей тиждень зросла вартість платини – на 8,9%. А от срібло зросло в ціні дещо менше – на 7,9%. Паладій подорожчав всього – на 4,3%.