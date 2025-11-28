Какие цены на золотой лом 28 ноября?

Стоимость золота в ломе зависит от пробы, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

На 28 ноября 2025 года, установлены следующие цены:

  • если изделие имеет 333 пробу, закупочная цена составляет – 1 840,34 гривны за грамм
  • 375 пробу – 2 072,46 гривны за грамм;
  • 500 пробу – 2 763,28 гривны за грамм;
  • 583 пробу – 3 221,98 гривны за грамм;
  • 585 пробу – 3 233,04 гривны за грамм;
  • 750 пробу – 4 144,92 гривны за грамм;
  • 900 пробу – 4 973,90 гривны за грамм;
  • 999 пробу – 5 521,03 гривны за грамм.

Важно! Проба показывает сколько чистого металла в составе сплава. Чтобы определить процент, необходимо указанное значение разделить на 10. Например, в 585 пробе – 58,5% золота, 750 – 75%.

Что происходит со стоимостью банковского золота?

Как показывают данные НБУ, несколько изменились цены на банковское золото разной категории:

  • банковское золото высокого качества стоит – 5 582,38 гривны за грамм 5 582 38 гривны за грамм;
  • золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества, имеет цену – 5 565,63 гривны за грамм;
  • а золото, не соответствующее требованиям по качеству банковских металлов, теперь имеет стоимость – 5 526,56 гривны за грамм.

Что происходит с ценой на золото сейчас?

  • 28 ноября стоимость золота несколько выросла. Она увеличилась на 0,7%. Теперь одна унция стоит – 4 185,34 доллара.

  • Предположительно, золото продолжит дорожать и дальше. Цена этого металла до конца года должна быть на уровне 4 200 долларов за унцию. В 2026 тенденция подорожания будет продолжаться. Аналитики ожидают цену – 4 500 долларов за унцию, по состоянию на середину следующего года.