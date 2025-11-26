Укр Рус
Фінанси Фінансові новини Тисячі гривень за декілька грамів: за скільки можна здати золотий лом сьогодні
26 листопада, 15:45
3

Тисячі гривень за декілька грамів: за скільки можна здати золотий лом сьогодні

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Вартість золотого лому залежить від проби, наприклад, за грам золота 999 проби Нацбанк пропонує 5 508,90 гривні.
  • Ціна на банківське золото найвищої категорії складає 5 570,11 гривні за грам, а для золота, що потребує доведення, - 5 553,40 гривні за грам.

Протягом останніх декількох днів, вартість золота на світовому ринку зростає. Ці тенденції вплинули і на вартість лому.

Скільки сьогодні можна отримати, якщо здати золотий лом?

Вартість лому залежить також від проби, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 26 листопада, закупівельні ціни Нацбанку на брухт такі:

  • для виробу з 333 пробою, закупівельна ціна – 1 836,30 гривні за грам
  • для тих виробів, які мають 375 пробу – 2 067,90 гривні за грам;
  • 500 пробу – 2 757,21 гривні за грам;
  • 583 пробу – 3 214,90 гривні за грам;
  • 585 пробу – 3 225,93 гривні за грам;
  • 750 пробу – 4 135,81 гривні за грам;
  • 900 пробу – 4 962,97 гривні за грам;
  • 999 пробу – 5 508,90 гривні за грам.

Зверніть увагу! Проба вказує на частку чистого металу у складі.

Скільки можна отримати за банківське золото?

НБУ змінив закупівельні ціни на банківське золото. Сьогодні, залежно від категорії, вони такі:

  • для банківського золота найвищої категорії, закупівельна ціна така – 5 570,11 гривні за грам;
  • золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості, коштує – 5 553,40 гривні за грам;
  • а от цей дорогоцінний метал, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 514,41 гривні за грам.

Що відбувається з ціною на золото зараз?

  • Сьогодні вартість золота зросла. Ціна цього металу за сесію збільшилась на 0,7%. Тепер вартість золота 4 159,23 долара за унцію, це майже максимальне значення за останні 2 тижні.

  • Аналітики прогнозують, що це зростання триватиме. Імовірно, до кінця року унція золота коштуватиме – 4 200 доларів. Триватимуть ці тенденції і далі. На середину 2026 року, вартість золота прогнозують на рівні – 4 500 доларів за унцію.