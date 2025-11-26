Тысячи гривен за несколько граммов: за сколько можно сдать золотой лом сегодня
- Стоимость золотого лома зависит от пробы, например, за грамм золота 999 пробы Нацбанк предлагает 5 508,90 гривны.
- Цена на банковское золото высшей категории составляет 5 570,11 гривны за грамм, а для золота, требующего доказательства, - 5 553,40 гривны за грамм.
В течение последних нескольких дней, стоимость золота на мировом рынке растет. Эти тенденции повлияли и на стоимость лома.
Сколько сегодня можно получить, если сдать золотой лом?
Стоимость лома зависит также от пробы, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 26 ноября, закупочные цены Нацбанка на лом следующие:
- для изделия с 333 пробой, закупочная цена – 1 836,30 гривны за грамм
- для тех изделий, которые имеют 375 пробу – 2 067,90 гривны за грамм;
- 500 пробу – 2 757,21 гривны за грамм;
- 583 пробу – 3 214,90 гривны за грамм;
- 585 пробу – 3 225,93 гривны за грамм;
- 750 пробу – 4 135,81 гривны за грамм;
- 900 пробу – 4 962,97 гривны за грамм;
- 999 пробу – 5 508,90 гривны за грамм.
Обратите внимание! Проба указывает на долю чистого металла в составе.
Сколько можно получить за банковское золото?
НБУ изменил закупочные цены на банковское золото. Сегодня, в зависимости от категории, они такие:
- для банковского золота наивысшей категории, закупочная цена такая – 5 570,11 гривны за грамм;
- золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества, стоит – 5 553,40 гривны за грамм;
- а вот этот драгоценный металл, не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 514,41 гривны за грамм.
Что происходит с ценой на золото сейчас?
Сегодня стоимость золота выросла. Цена этого металла за сессию увеличилась на 0,7%. Теперь стоимость золота 4 159,23 доллара за унцию, это почти максимальное значение за последние 2 недели.
Аналитики прогнозируют, что этот рост продолжится. Предположительно, до конца года унция золота подорожает до – 4 200 долларов. Будут продолжаться эти тенденции и дальше. На середину 2026 года, стоимость золота прогнозируют на уровне – 4 500 долларов за унцию.