20 грудня, 22:18
Саме в цих областях України найбільше золота: ви будете вражені

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Найбільша частина українських золотих запасів зосереджена в провінції "Український щит", де розташовані 6 основних родовищ.
  • Донбаська золоторудна провінція має потенціал у 400 тонн золота, тоді як Карпатська золотоносна провінція містить близько 55 тонн.

Існує багато упереджень, відносно потенціалу України. Зокрема і її золотих запасів. Експерти кажуть, що насправді в надрах України сховано доволі багато цього дорогоцінного металу.

Де найбільше золота на українській території?

Золото України сконцентроване у 3 основних провінціях, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Корисні копалини України".

Водночас золоторудних районів на території цих провінцій більше. Загалом їх 6.

Наразі золото по території України розподіляється так:

  • провінція "Український щит"

Найбільша кількість золотих запасів знаходиться саме на цій території. Тут є 6 основних вивчених родовищ:

  • Сергіївське родовище;
  • Майське родовище;
  • Клинцівське;
  • Юр'ївське;
  • родовище "Золота Балка";
  • родовище "Широка Балка".

Зауважимо, що на цій території знаходиться 75 – 80% від усіх українських запасів. Саме ця провінція має найбільший потенціал. Як кажуть експерти, тут, імовірно, є інші родовища, які ще не відкриті та не вивчені.

  • Карпатська золотоносна провінція

Саме тут знаходиться приблизно 15% від усіх українських запасів. Найвідомішими на цій території є родовища – Мужіївське, Берегівське та Сауляк.

  • Донбаська золоторудна провінція

Зараз вважається, що тут знаходиться 10% від усіх українських запасів золота. Проте експерти вбачають набагато більший потенціал у цій території. 

Цікаво! Саме на цій території виявлено родовища корінного та розсипного золота.

Крім того, є перспективи виявлення золота в Криму, Добруджі і особливо на шельфі Чорного та Азовського морів, де відкрито ділянки з золотою мінералізацією,
– наголошується у публікації.

Які запаси золота має Україна потенційно?

Потенційні запаси золота в Україні складають майже 3 тисячі тонн. Найбільше, як вважають експерти, "заховано" на території "Українського щита" – орієнтовно 2 400 тонн, повідомлять Держгеонадра.

А потенціал в інших провінцій такий:

  • Донбаська золоторудна провінція має значний потенціал, що складає – 400 тонн;
  • Карпатська золотоносна провінція має відчутно менший запас, приблизно – 55 тонн.

Яка вартість золота на світовому ринку?

  • У 2025 золото зросло в ціні на майже 65%. Рекорд вартості цього металу було встановлено у жовтні, тоді воно коштувало –  4 381,21 долара за унцію.

  • Водночас у п'ятницю 19 грудня вартість золота протягом сесії знизилась. Тоді вона була на рівні – 4 326,37 долара за унцію. 