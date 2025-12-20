Именно в этих областях Украины больше всего золота: вы будете поражены

Существует много предубеждений, относительно потенциала Украины. В частности и ее золотых запасов. Эксперты говорят, что на самом деле в недрах Украины спрятано довольно много этого драгоценного металла.

Где больше всего золота на украинской территории?

Золото Украины сконцентрировано в 3 основных провинциях, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Полезные ископаемые Украины".

В то же время золоторудных районов на территории этих провинций больше. Всего их 6.

Сейчас золото по территории Украины распределяется так:

провинция "Украинский щит"

Наибольшее количество золотых запасов находится именно на этой территории. Здесь есть 6 основных изученных месторождений:

Сергеевское месторождение;

Майское месторождение;

Клинцовское;

Юрьевское;

месторождение "Золотая Балка";

месторождение "Широкая Балка".

Заметим, что на этой территории находится 75 – 80% от всех украинских запасов. Именно эта провинция имеет самый большой потенциал. Как говорят эксперты, здесь, вероятно, есть другие месторождения, которые еще не открыты и не изучены.

Карпатская золотоносная провинция

Именно здесь находится примерно 15% от всех украинских запасов. Самыми известными на этой территории являются месторождения – Мужиевское, Береговское и Сауляк.

Донбасская золоторудная провинция

Сейчас считается, что здесь находится 10% от всех украинских запасов золота. Однако эксперты видят гораздо больший потенциал в этой территории.

Интересно! Именно на этой территории обнаружены месторождения коренного и россыпного золота.

Кроме того, есть перспективы обнаружения золота в Крыму, Добруджи и особенно на шельфе Черного и Азовского морей, где открыты участки с золотой минерализацией,

– отмечается в публикации.

Какие запасы золота имеет Украина потенциально?

Потенциальные запасы золота в Украине составляют почти 3 тысячи тонн. Больше всего, как считают эксперты, "спрятано" на территории "Украинского щита" – ориентировочно 2 400 тонн, сообщат Госгеонедра.

А потенциал у других провинций такой:

Донбасская золоторудная провинция имеет значительный потенциал, что составляет – 400 тонн;

Карпатская золотоносная провинция имеет ощутимо меньший запас, примерно – 55 тонн.

