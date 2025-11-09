Где самые большие запасы золота?
США имеют запасы в размере – 8 133,5 тонны золота, сообщает 24 Канал со ссылкой на Всемирный золотой совет.
На втором месте по уровню запасов Германия. Сейчас там – 3 350,3 тонны золота.
Интересно! Именно Германия имеет наибольшие запасы золота в Европе.
Также значительные запасы имеют:
- Италия – почти 2 451,8 тонны золотых запасов;
- Франция – 2 437 тонн золотых запасов;
- Россия – 2 329,6 тонны золотых запасов;
- Китай – 2 303,5 тонны золотых запасов;
- Индия – 880,2 тонны золотых запасов;
- Япония – 846 тонн золотых запасов.
Обратите внимание! Запасы золота в Украине составляют ориентировочно – 27,4 тонны золота.
Может ли Украина добывать золото?
Как сообщают "Полезные ископаемые Украины", на украинской территории есть 3 основные провинции, где находятся наибольшие запасы золота. Самые большие залежи на "Украинском щите". Также значительные запасы в Карпатской и Донбасской золоторудных провинциях.
Украина имеет значительный потенциал для добычи золота. В общем он составляет примерно – 3 тысячи тонн.