Скільки у світі міді і де найбільше?
У звіті Mineral Commodity Summaries зазначається, що світові запаси міді близько 890 мільйонів тонн, передає 24 Канал.
Відтак в Чилі запаси міді, за даними World Population Review, на рівні 190 мільйонів тонн, що є найбільшим показником у рейтингу країн світу.
А як пишуть в Nasdaq, ці запаси гарантують виробництво міді приблизно протягом наступних 100 років за поточних темпів видобутку.
Крім того, країна є найбільшим у світі виробником міді, а найбільшою шахтою з видобутку міді у світі є чилійська шахта "Ескондіда" компанії BHP, що розташована в пустелі Атакама.
- Цікаво, що на другому місці щодо запасів – Перу та Австралія, де надри країн ховають по 100 мільйонів тонн міді.
- По 80 мільйонів тонн мають Росія та Демократична Республіка Конго, а 53 мільйони тонн міді – в Мексиці.
- США та Китай мають майже однакові запаси цього металу – 47 мільйонів та 41 мільйон тонн відповідно.
Де у світі є кобальт?
Найбільше у світі ресурсів кобальту в тропічному поясі – в Австралії, на Кубі, Філіппінах, у Новій Каледонії та Індонезії.
Натомість в Україні основна зона таких родовищ розташована на Середньому Побужжі (Кіровоградська область) та Середньому Придніпров'ї (Дніпропетровська область), а також на Волинському та Приазовському мегаблоках.