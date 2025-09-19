Де в Європі найбільше золота?

Європа має значні запаси золота. Проте лідером цієї галузі у світі усе ж залишаються США, їхні резерви оцінюються у 8 133,46 тонни, пише 24 Канал з посиланням на World Gold Counci.

Особливо багато цього дорогоцінного металу, за підсумками 2 кварталу 2025 року, у таких європейських країнах:

Німеччина – має золоті резерви, які складають 3 351,5 тонни;

Італія – 2 451,84 тонни золота;

Франція – 2 437 тонни золота.

Цікаво! Україна має порівняно невеликі золоті резерви – 27,37 тонни.

Які країни добувають найбільше золота?

У 2024 році саме Китай став лідером видобутку золота. Цікаво, що ця країна була і найбільшим споживачем, повідомляє World Gold Council.

Трійка країн-лідерів з видобутку золота виглядає так:

Китай – за 2024 рік видобув 380,2 тонни золота (майже 10% загальносвітового об'єму);

Росія – 330 тонн;

Австралія – 284 тонни.

Що відбувається зараз з вартістю золота?

З початку року золото відчутно подорожчало. Воно зросло в ціні майже на 40%.

Новий рекорд золото встановило 16 вересня. 1 унція цього металу сягнула – 3 689,27 долара за унцію.