Як Росія хоче покращити ситуацію в економіці?

В Росії можуть підвищити деякі податки. Особливо зміни відчують саме заможні громадяни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу! За планом, проєкт бюджету мають подати у російський парламент 29 вересня.

Путін, під час зустрічі з лідерами парламентських фракцій, заявив, що під війни є розумним впровадження:

податку на розкіш;

податку на дивіденди з акцій.

У Сполучених Штатах, не хочу політизувати, під час війни у В'єтнамі та Кореї робили саме так – підіймали податки саме для людей з високими доходами,

– наголосив Путін.

Які податки в Росії можуть зрости?

Зараз російський уряд розглядає можливість підвищення ПДВ з 20% до 22%, повідомляє Reuters. Завдяки цьому Кремль хоче:

підтримати резерви;

зменшити дефіцит бюджету.

Як можна зменшити дефіцит, дотримуючись бюджетного правила? Тільки шляхом підвищення податків, бо майже нічого не залишилося для скорочення, ні військових витрат, ні соціальних видатків,

– зазначає анонімне джерело Reuters.

Зауважте! Точні терміни прийняття цього рішення невідомі.

Що відбувається в російській економіці зараз?

Російський Мінфін хоче знизити граничну ціну нафти. Таким чином він прагне забезпечити стабільне наповнення резервного фонду.

У наступному році Росія може особливо сильно відчути дефіцит бюджету. Це, зокрема, пов'язано з впливом санкцій, зниженням грошових надходжень від реалізації нафти.

Нагадаємо! Нещодавно Путін визнав, що ситуація в російській економіці проблемна. Проте, звинуватив у цьому російський лідер саме чиновників.