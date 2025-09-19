Где в Европе больше всего золота?
Европа имеет значительные запасы золота. Однако лидером этой отрасли в мире все же остаются США, их резервы оцениваются в 8 133,46 тонны, пишет 24 Канал со ссылкой на World Gold Counci.
Читайте также Отчаянная попытка спасти бюджет: Путин объявил о важном решении
Особенно много этого драгоценного металла, по итогам 2 квартала 2025 года, в таких европейских странах:
- Германия – имеет золотые резервы, которые составляют 3 351,5 тонны;
- Италия – 2 451,84 тонны золота;
- Франция – 2 437 тонны золота.
Интересно! Украина имеет сравнительно небольшие золотые резервы – 27,37 тонны.
Какие страны добывают больше всего золота?
В 2024 году именно Китай стал лидером добычи золота. Интересно, что эта страна была и крупнейшим потребителем, сообщает World Gold Council.
Тройка стран-лидеров по добыче золота выглядит так:
- Китай – за 2024 год добыл 380,2 тонны золота (почти 10% общемирового объема);
- Россия – 330 тонн;
- Австралия – 284 тонны.
Что происходит сейчас со стоимостью золота?
С начала года золото ощутимо подорожало. Оно выросло в цене почти на 40%.
Новый рекорд золото установило 16 сентября. 1 унция этого металла достигла – 3 689,27 доллара за унцию.
Добывают ли в Украине золото?
На украинской территории осуществляется добыча золота. Самые большие ископаемые расположены в таких областях: Закарпатская, Днепропетровская, Кировоградская.