Справжня лихоманка в Україні: саме ці регіони мають найбільше золота

Ще у 19 столітті багато країн охопила золота лихоманка. Люди активно шукали цей метал, сподіваючись швидко збагатитись. Не оминув такий "тренд" і Україну.

Коли була золота лихоманка в Україні?

Краєзнавець Федір Шандор каже, що "золота лихоманка" була в Україні ще 130 років тому, повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

Відбувалися події на Закарпатті. Саме там місцеві пробували шукати золото в горах, надихнувшись історією про Клондайк.

Золота лихоманка в цих краях тривала лише кілька місяців і закінчилася розгоном поліції. Великих скарбів так ніхто і не знайшов,

– наголошує краєзнавець.

Проте не варто вважати, що золота в Україні немає. Якраз навпаки, на українській знаходяться значні запаси цього металу.

Цікаво! Намивали тоді золото за допомогою звичайного посуду. А промивали – через шкури, замість сіток.

Які запаси золота має Україна?

Українське золото сконцентроване у 3 основних провінціях, повідомляє ресурс "Корисні копалини України". Золото там розподіляється так:

Провінція "Український щит" – тут знаходиться найбільше золота. Як вважають експерти, саме в цьому місці сконцентровано 75 – 80% від усіх українських запасів.

Карпатська золотоносна провінція – у цьому місці знаходиться майже 15% від усіх запасів.

Донбаська золоторудна провінція – приблизно 10%.

Є перспективи виявлення золота в Криму, Добруджі і особливо на шельфі Чорного та Азовського морів, де відкрито ділянки з золотою мінералізацією,

– наголошує видання.

Зверніть увагу! Йдеться саме про виявлені та досліджені родовища.

Який потенціал золотих запасів має Україна?