Настоящая лихорадка в Украине: именно эти регионы имеют больше всего золота

Еще в 19 веке многие страны охватила "золотая лихорадка". Люди активно искали этот металл, надеясь быстро обогатиться. Не обошел такой "тренд" и Украину.

Когда была золотая лихорадка в Украине?

Краевед Федор Шандор говорит, что "золотая лихорадка" была в Украине еще 130 лет назад, сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

Происходили события на Закарпатье. Именно там местные пробовали искать золото в горах, вдохновившись историей о Клондайке.

Золотая лихорадка в этих краях длилась всего несколько месяцев и закончилась разгоном полиции. Больших сокровищ так никто и не нашел,

– отмечает краевед.

Однако не стоит считать, что золота в Украине нет. Как раз наоборот, на украинской находятся значительные запасы этого металла.

Интересно! Намывали тогда золото с помощью обычной посуды. А промывали – через шкуры, вместо сеток.

Какие запасы золота имеет Украина?

Украинское золото сконцентрировано в 3 основных провинциях, сообщает ресурс "Полезные ископаемые Украины". Золото там распределяется так:

Провинция "Украинский щит" – здесь находится больше всего золота. Как считают эксперты, именно в этом месте сконцентрировано 75 – 80% от всех украинских запасов.

Карпатская золотоносная провинция – в этом месте находится почти 15% от всех запасов.

Донбасская золоторудная провинция – примерно 10%.

Есть перспективы обнаружения золота в Крыму, Добруджи и особенно на шельфе Черного и Азовского морей, где открыты участки с золотой минерализацией,

– отмечает издание.

Обратите внимание! Речь идет именно о выявленных и исследованных месторождениях.

Какой потенциал золотых запасов имеет Украина?