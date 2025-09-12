Покупка банківського металу цей хороший спосіб зберегти свої кошти та захистити їх від впливу інфляції. Зокрема, йдеться про покупку золотих злитків.

Скільки сьогодні коштує злиток банківського золота?

Вартість злитка залежить першочергово від його ваги, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Приватбанк".

Наприклад, за умовами цього банку, чим більша вага злитка, тим нижча ціна за грам. Станом на 12 вересня розцінки такі:

покупка 1 грамового злитку здійснюється за ціною 6 520 гривень за грам;

2,5 грами золота – за ціною 6 180 гривень за грам, тобто злиток у цій вазі коштуватиме – 15 450 гривень;

5 грамів золота – за грам 5 890 гривень – злиток обійдеться у 29 450 гривень;

10 грамів золота – за грам 5 745 гривень – злиток коштуватиме – 57 450 гривень;

31,1 грама золота (унція) – за грам 5 455 гривень – вартість злитка – 169 650 гривень;

100 грамів золота – за грам 5 310 гривень – за злиток такою вагою доведеться заплатити – 531 000 гривень.

Важливо! Вказані ціни відповідають золоту 1 категорії.

Чому золото рахують унціями? Для розрахунків ваги золота використовують тройську унцію – 31,1 грама. Так склалося історично. Річ у тім, що спочатку унція використовувалась для торгівлі. І, оскільки це було неймовірно зручно, її стандартизували для дорогоцінних металів.

Що відбувається з цінами на золото?

Золото поступово дорожчає. З початку року воно вже зросло в ціні на майже 40%. Імовірно, ця тенденція триватиме і надалі.

Золото поставило новий рекорд 8 вересня. Тоді вартість його унції сягнула – 3 622,07 доларів.

Цей метал продовжив дорожчати. Уже 9 вересня 1 унція золота зросла в ціні до 3 659 доларів.

Зверніть увагу! Згодом вартість золота почала дещо знижуватись. За даними Reuters, сьогодні цей дорогоцінний метал коштує 3 643,07 доларів за унцію.