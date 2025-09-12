Що відбувається в економіці Росії?

Як повідомляють російські ЗМІ, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков говорить, що макроекономічна ситуація в Росії є "надійною та передбачуваною".

Зверніть увагу! Ця заява прозвучала попри ситуацію з рублем та відчутну рецесію.

На рецесію в Росії вказує послідовне скорочення економіки на 0,6% квартал до кварталу. Щобільше, Мінекономрозвитку зафіксував майже повну зупинку річного зростання. Для розуміння, у липні цей показник склав лише 0,4%.

Як змінився курс рубля?

Вперше з лютого курс євро перевищив 100 рублів.

Долар, своєю чергою, подорожчав до 85,91 рубля, а юань сягнув – 12,05 рублів.

Зауважте! З середини липня рубль впав на приблизно 10 – 12%. Проте, за словами Пєскова, така ситуація з російською валютою виникла через "ринкові процеси".

Як змінюється ситуація в російській економіці?