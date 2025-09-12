Покупка банковского металла этот хороший способ сохранить свои средства и защитить их от влияния инфляции. В частности, речь идет о покупке золотых слитков.

Сколько сегодня стоит слиток банковского золота?

Стоимость слитка зависит в первую очередь от его веса, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Приватбанк".

Например, по условиям этого банка, чем больше вес слитка, тем ниже цена за грамм. По состоянию на 12 сентября расценки следующие:

покупка 1 граммового слитка осуществляется по цене 6 520 гривен за грамм;

2,5 грамма золота – по цене 6 180 гривен за грамм, то есть слиток в этом весе будет стоить – 15 450 гривен;

5 граммов золота – за грамм 5 890 гривен – слиток обойдется в 29 450 гривен;

10 граммов золота – за грамм 5 745 гривен – слиток будет стоить – 57 450 гривен;

31,1 грамма золота (унция) – за грамм 5 455 гривен – стоимость слитка – 169 650 гривен;

100 граммов золота – за грамм 5 310 гривен – за слиток таким весом придется заплатить – 531 000 гривен.

Важно! Указанные цены соответствуют золоту 1 категории.

Почему золото считают унциями? Для расчетов веса золота используют тройскую унцию – 31,1 грамма. Так сложилось исторически. Дело в том, что изначально унция использовалась для торговли. И, поскольку это было невероятно удобно, ее стандартизировали для драгоценных металлов.

Что происходит с ценами на золото?

Золото постепенно дорожает. С начала года оно уже выросло в цене почти на 40%. Предположительно, эта тенденция будет продолжаться и в дальнейшем.

Золото поставило новый рекорд 8 сентября. Тогда стоимость его унции достигла – 3 622,07 долларов.

Этот металл продолжил дорожать. Уже 9 сентября 1 унция золота выросла в цене до 3 659 долларов.

Обратите внимание! Впоследствии стоимость золота начала несколько снижаться. По данным Reuters, сегодня этот драгоценный металл стоит 3 643,07 долларов за унцию.