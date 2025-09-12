Скільки сьогодні коштує злиток банківського золота?

Вартість злитка залежить першочергово від його ваги, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Приватбанк".

Наприклад, за умовами цього банку, чим більша вага злитка, тим нижча ціна за грам. Станом на 12 вересня розцінки такі:

покупка 1 грамового злитку здійснюється за ціною 6 520 гривень за грам;

2,5 грами золота – за ціною 6 180 гривень за грам, тобто злиток у цій вазі коштуватиме – 15 450 гривень;

5 грамів золота – за грам 5 890 гривень – злиток обійдеться у 29 450 гривень;

10 грамів золота – за грам 5 745 гривень – злиток коштуватиме – 57 450 гривень;

31,1 грама золота (унція) – за грам 5 455 гривень – вартість злитка – 169 650 гривень;

100 грамів золота – за грам 5 310 гривень – за злиток такою вагою доведеться заплатити – 531 000 гривень.

Важливо! Вказані ціни відповідають золоту 1 категорії.

Чому золото рахують унціями? Для розрахунків ваги золота використовують тройську унцію – 31,1 грама. Так склалося історично. Річ у тім, що спочатку унція використовувалась для торгівлі. І, оскільки це було неймовірно зручно, її стандартизували для дорогоцінних металів.

Що відбувається з цінами на золото?

Золото поступово дорожчає. З початку року воно вже зросло в ціні на майже 40%. Імовірно, ця тенденція триватиме і надалі.

Золото поставило новий рекорд 8 вересня. Тоді вартість його унції сягнула – 3 622,07 доларів.

Цей метал продовжив дорожчати. Уже 9 вересня 1 унція золота зросла в ціні до 3 659 доларів.

Зверніть увагу! Згодом вартість золота почала дещо знижуватись. За даними Reuters, сьогодні цей дорогоцінний метал коштує 3 643,07 доларів за унцію.