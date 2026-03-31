У чому українцям зберігати гроші?

Станом на зараз гривневі інструменти вигідніші долару США, доки їхня дохідність перевищуватиме девальвацію, про що повідомили в інвестиційній компанії ICU.

Наприклад, сьогодні придбати ОВДП буде для населення вигідніше.

Зокрема слід відзначити, що з початку року гривня девальвувала вже на близько 4%. І це контрастує з мінімальними коливаннями минулого року.

НБУ пояснює здорожчання долара передусім посиленням геополітичної невизначеності, яка спричинила турбулентність на світових фінансових і товарних ринках,

– йдеться у повідомленні.

Наголошується, що Нацбанк зацікавлений:

у збереженні привабливості гривневих активів; забезпеченні стійкості валютного ринку країни.

Зверніть увагу! Очікується, що регулятор докладатиме зусиль для зменшення панічних настроїв та стабілізації офіційного курсу гривні на рівні менш ніж 44 гривні за долар.

Експерти пояснюють: Національний банк повідомляє, що "почувається цілком комфортно" навіть із високим рівнем інтервенцій. Крім того, плануються суттєві надходження міжнародної допомоги в найближчі місяці.

Зокрема резерви НБУ перебувають на рекордно високому рівні. Надалі вони, імовірно, перевищуватимуть 50 мільярдів доларів протягом всього року.

У компанії підкреслюють, зберігають свій прогноз курсу гривні наприкінці року на рівні близько 45 гривні за долар. Але якщо гривня девальвує більше, то ризики девальвації понад 15% – малореалістичні.

Цікаво! Аби не втратити гроші через інфляцію, експерти радять інвестувати у золото. Вартість цього металу зростала протягом останніх десятиліть, а навіть у часи кризи. Про це пише КИТ Gold.

