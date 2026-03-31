В чем украинцам хранить деньги?
По состоянию на сейчас гривневые инструменты выгоднее доллара США, пока их доходность будет превышать девальвацию, о чем сообщили в инвестиционной компании ICU.
Например, сегодня приобрести ОВГЗ будет для населения выгоднее.
В частности следует отметить, что с начала года гривна девальвировала уже на около 4%. И это контрастирует с минимальными колебаниями прошлого года.
НБУ объясняет подорожание доллара прежде всего усилением геополитической неопределенности, которая вызвала турбулентность на мировых финансовых и товарных рынках,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что Нацбанк заинтересован:
- в сохранении привлекательности гривневых активов;
- обеспечении устойчивости валютного рынка страны.
Обратите внимание! Ожидается, что регулятор будет прилагать усилия для уменьшения панических настроений и стабилизации официального курса гривны на уровне менее чем 44 гривны за доллар.
Эксперты объясняют: Национальный банк сообщает, что "чувствует себя вполне комфортно" даже с высоким уровнем интервенций. Кроме того, планируются существенные поступления международной помощи в ближайшие месяцы.
В частности резервы НБУ находятся на рекордно высоком уровне. В дальнейшем они, вероятно, будут превышать 50 миллиардов долларов в течение всего года.
В компании подчеркивают, сохраняют свой прогноз курса гривны в конце года на уровне около 45 гривны за доллар. Но если гривна девальвирует более, то риски девальвации более 15% – малореалистичны.
Что еще следует знать об инвестициях?
- Эксперта Алина Компанец отмечает: не следует все вкладывать только в один инструмент. Дело в том, что диверсификация инвестиций предусматривает распределение между различными видами активов: акции, облигации, золото и тому подобное.
- Такое же мнение продвигает аналитик Андрей Шевчишин. Он считает, что чрезвычайно важно инвестировать в различные активы. Например, деньги можно вложить в гривневые и валютные ОВГЗ, а также гривневые депозиты.