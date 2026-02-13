Як правильно відкладати гроші?
У коментарі 24 Каналу аналітик Андрій Шевчишин зауважив, що сама по собі купівля валюти не приносить додаткові прибутки. Адже, наприклад, долар втрачає свою купівельну спроможність.
Девальвація гривні також відбувається, але НБУ залишає за собою контроль цього ринку та збереження привабливості гривневих інвестицій, зокрема гривневі ОВДП.
Шевчишин наголошує, що надзвичайно важливо диверсифікувати кошти. Тобто, інвестувати у різні активи. Таким чином ви можете врахувати різні варіанти розвитку подій.
Наприклад, гроші можна вкласти у:
- гривневі ОВДП;
- валютні ОВДП;
- гривневі депозити (валютні в Україні мають низькі відсотки).
Економіст Ярослав Жаліло у розмові з 24 Каналом назвав необхідним – враховувати умови строкових депозитів та облігацій. До прикладу те, що одразу вивести вкладені гроші не вдасться.
Якщо йдеться про кошти, які є зараз, і їх треба протягом року заощадити, то краще, звичайно, обирати менш довгострокові варіанти.
Що ще важливо знати при інвестуванні у 2026 році?
При інвестуванні потрібно враховувати інфляцію. Наразі НБУ її передбачає на рівні – 7,7%. А от девальвація поточного курсу, прогнозованого урядом на цей рік – до 45,3 гривні за долар.
До того ж варто враховувати коливання курсу. Долар у 2026 не буде вищим за 45,3 – 46 гривень. Адже НБУ продовжить контролювати ринок та уникати надмірних коливань.
Якщо спиратися на ці фактори, вийде, що облігації пропонуватимуть вищу дохідність. Ставки за короткостроковими вкладами у 2026 – 2027 роках складуть – 15,7 – 16,3%. А от довгострокові, якщо орієнтуватися на 2028 – 2029 роки, – 17,5 – 17,8%.