Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 31 березня торгується по 43,79 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 5 копійок проти 30 березня. Офіційний курс євро становить 50,31 гривні, отже його ціна впала ще на 17 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 1 квітня курс валют буде таким:

долар – 43,91 гривні (+12 копійок);

євро – 50,45 гривні (+14 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 31 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,58 гривні , а продаж – по 44,10 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,90 гривні , а продаж – по 43,98 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,30 гривні, а продаж – по 44,05 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку? А от курс євро станом на ранок 31 березня був таким: у банках – купівля в середньому була по 50,07 гривні , а продаж – по 50,83 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 50,52 гривні , а продаж – по 50,73 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,26 гривні, а продаж – по 50,98 гривні.

Чи знеціниться гривня у квітні?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив, що протягом квітня курс долара буде коливатися в межах 43,75 – 44,50 гривень.

Наразі міжнародні резерви України перевищують 50 мільярдів доларів, що дозволяє Нацбанку й далі діяти впевнено, проводячи інтервенції на ринку для згладжування надмірного попиту.

Однак на варто забувати про стан економіки країни після складної зими. Наприклад, громадяни частіше обирають валюту, щоб уберегти свої заощадження, а імпортери пального нетипово активні через нестабільність на Близькому Сході.