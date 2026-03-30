Яким буде курс валют у квітні 2026?

Валютний ринок залежатиме від розвитку подій у світі, рівня міжнародної фінансової допомоги та стану української економіки. Деталі розповів для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Фактор №1 – Стратегія Нацбанку

Передусім ключову роль відіграватиме стратегія Нацбанку, який і надалі залишатиметься головним гравцем на валютному ринку.

У разі надмірного попиту він згладжуватиме дисбаланси через інтервенції, обсяг яких за відсутності форс-мажорів у квітні може становити близько 2,5 – 3,5 мільярда доларів. За словами експерта, це прийнятний рівень для підтримки стабільності.

Нагадаємо, можливості регулятора втручатися в ситуацію на ринку напряму залежать від обсягу міжнародних резервів. Станом на кінець березня вони перевищують 50 мільярдів доларів, що дозволяє діяти впевнено.

Фактор №2 – Стан економіки після виснажливої зими

У лютому на тлі війни та руйнувань інфляція прискорилася до 1%, а за підсумками березня може становити 0,8 – 1,2% через зовнішні фактори. Зокрема, йдеться про подорожчання пального, що зі свого боку тисне на інші ціни та валютний ринок.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Цілком логічно, що громадяни в періоди економічного загострення можуть обирати валюту як інструмент збереження купівельної спроможності власних коштів. Однак стратегія Нацбанку з підтримки гривні та стимулювання розвитку депозитів у національній валюті може стати вагомою противагою зростанню споживчих цін.

Фактор №3 – Війна та наслідки обстрілів

Поки складно оцінити масштаб і наслідки можливих атак, однак війна завжди означає втрати й постійне виснаження економіки.

Повністю відкидати сценарій призупинення війни чи припинення бойових дій не варто, хоча наразі він виглядає радше теоретичним, аніж реалістичним, додав банкір.

Фактор №4 – Міжнародна фінансова допомога

Європейський кредит на 90 мільярдів євро досі заблокований, а наявного зовнішнього фінансування Україні вистачить лише до кінця квітня. Через це щоденна амплітуда змін може бути "досить строкатою" – настрої ринку напряму залежатимуть від новин із ЄС.

Водночас ризики дефіциту валюти наразі майже відсутні, а денні коливання долара на міжбанку можуть сягати 0,5 – 0,7 гривні.

Фактор №5 – Геополітичні ризики

Важливим чинником залишатиметься рівень ескалації на Близькому Сході, від якого залежать ціни на нафту й газ. Не можна виключати й "ланцюгову реакцію" з новими загостреннями в інших регіонах, що й надалі підтримуватиме турбулентність на ринках.

Це впливатиме на котирування пари долар-євро, вартість золота та інших активів. Водночас глобальний капітал зацікавлений у "погамуванні" конфліктів, тож загальне тло може дещо заспокоїтися.

Орієнтовний курс валют у квітні:

Курс долара – від 43,75 до 44,50 гривень.

Курс євро – від 49,5 до 52 гривень.

Нагадаємо, директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв раніше наголошував, що в період "курсової нервозності" гривневі депозити залишатимуться одним із найбільш зрозумілих способів збереження коштів для українців.