Где Украина имеет запасы золота?
Золото рассредоточено по всей территории Украины, сообщает ресурс "Полезные ископаемые Украины".
Читайте также За 15 минут упало почти на 500 долларов: золото стремительно теряет свою стоимость
Где именно находятся запасы золота в Украине:
- провинция "Украинский щит"
На этой территории находится примерно 75 – 80% от всех украинских запасов. Именно здесь есть 6 основных изученных месторождений:
- Сергеевское месторождение;
- Клинцовское;
- Майское;
- Юрьевское;
- месторождения "Золотая Балка" и "Широкая Балка".
Интересно! Как говорят эксперты, на этой территории потенциально есть и другие месторождения. Однако они не открыты и не изучены.
- Донбасская золоторудная провинция
Именно здесь находится примерно 10% от золотых запасов Украины. Но потенциал этой территории гораздо больше. Дело в том, что она хорошо не изучена.
- Карпатская золотоносная провинция
Эта территория имеет примерно 15% от всех запасов. Самые известные месторождения провинции:
- Мужиевское;
- Береговское;
- Сауляк.
Кроме того, есть перспективы обнаружения золота в Крыму, Добруджи и особенно на шельфе Черного и Азовского морей, где открыты участки с золотой минерализацией,
– говорится в публикации.
Какие потенциальные запасы золота в Украине?
Эксперты оценивают потенциальные запасы Украины в почти 3 тысячи тонн, сообщат Госгеонедра. Распределяются они так:
- "Украинский щит" имеет запасы, которые составляют – ориентировочно 2 400 тонн;
- Донбасская золоторудная провинция занимает 2 место и имеет потенциал – 400 тонн;
- Карпатская золотоносная провинция имеет меньший потенциал – 55 тонн.
Сколько стоит золото на мировом рынке сейчас?
Цена золота ощутимо выросла на этой неделе. Еще в понедельник этот металл пересек отметку – 5 000 долларов за унцию. Уже в четверг золото достигло – 5 600 долларов за унцию.
Затем произошло стремительное падение. Именно 30 января, буквально за 15 минут, золото упало почти на 500 долларов. Впоследствии этот металл несколько возродился, однако, так и не достиг прежних значений.
На момент написания публикации, как показывают данные TradingView, золото опустилось еще больше. Оно стоит – 4 895,44 доллара за унцию.