Где Украина имеет запасы золота?

Золото рассредоточено по всей территории Украины, сообщает ресурс "Полезные ископаемые Украины".

Где именно находятся запасы золота в Украине:

провинция "Украинский щит"

На этой территории находится примерно 75 – 80% от всех украинских запасов. Именно здесь есть 6 основных изученных месторождений:

Сергеевское месторождение;

Клинцовское;

Майское;

Юрьевское;

месторождения "Золотая Балка" и "Широкая Балка".

Интересно! Как говорят эксперты, на этой территории потенциально есть и другие месторождения. Однако они не открыты и не изучены.

Донбасская золоторудная провинция

Именно здесь находится примерно 10% от золотых запасов Украины. Но потенциал этой территории гораздо больше. Дело в том, что она хорошо не изучена.

Карпатская золотоносная провинция

Эта территория имеет примерно 15% от всех запасов. Самые известные месторождения провинции:

Мужиевское;

Береговское;

Сауляк.

Кроме того, есть перспективы обнаружения золота в Крыму, Добруджи и особенно на шельфе Черного и Азовского морей, где открыты участки с золотой минерализацией,

– говорится в публикации.

Какие потенциальные запасы золота в Украине?

Эксперты оценивают потенциальные запасы Украины в почти 3 тысячи тонн, сообщат Госгеонедра. Распределяются они так:

"Украинский щит" имеет запасы, которые составляют – ориентировочно 2 400 тонн;

Донбасская золоторудная провинция занимает 2 место и имеет потенциал – 400 тонн;

Карпатская золотоносная провинция имеет меньший потенциал – 55 тонн.

Сколько стоит золото на мировом рынке сейчас?