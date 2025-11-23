Наскільки важлива шахта Ескондида у Чилі?

Мідний, золотий та срібний рудник Ескондида розташований у пустелі Атакама, що в Чилі, передає 24 Канал з посиланням Mining Technology.

Проєкт щодо шахти було розпочато наприкінці 1990-х років, а термін служби шахти – 40 років. Належить вона та управляється підприємством гірничодобувних компаній, а саме BHP (57,5%), Rio Tinto (30%) та JECO (12,5%).

Відомо, що виробництво міді на цій шахті у першій половині 2022 року склало 824,4 кілотонни. Це на 12% більше, ніж у першій половині 2021 року.

Наразі відомо, що шахта переходить на 100% відновлювану енергію, використовуючи рясні сонячні та вітрові ресурси Чилі.

Як повідомляють в компанії BHP, 2 кар'єри Ескондиди забезпечують 3 збагачувальні фабрики, а також 2 вилуговування (окремий спосіб видобутку міді).

Крім того, ця шахта є важливою частиною чилійської економіки, на яку припадає кілька відсоткових пунктів ВВП.

