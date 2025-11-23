Где находятся запасы золота в Украине?
Считается, что основные запасы золота в Украине находятся в 3 основных провинциях, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Полезные ископаемые Украины".
Обратите внимание! А вот золоторудных районов на территории этих провинций в целом насчитывается – 6.
Где больше всего запасов золота:
- провинция "Украинский щит"
На этой территории много месторождений. Считается, что есть 6 основных:
- Сергеевское месторождение;
- Клинцовское;
- Майское;
- Юрьевское;
- Золотая Балка, а также Широкая Балка.
Это месторождения, которые были хорошо изучены. Предположительно, в реальности, запасов золота там значительно больше.
Интересно! Считается, что в этой провинции где-то 75 – 80% от украинских общих ресурсов золота.
- Карпатская золотоносная провинция
Самым известным месторождением на этой территории является Мужиевское. Также именно здесь находятся Береговское и Сауляк.
Важно! Здесь примерно 15% от всех ресурсов золота.
- Донбасская золоторудная провинция
Здесь, по состоянию на сейчас, известно о запасах, которые равны примерно 10% от общего количества. Однако, с большой вероятностью, золота в этой зоне значительно больше.
Кроме того, есть перспективы обнаружения золота в Крыму, Добруджи и особенно на шельфе Черного и Азовского морей, где открыты участки с золотой минерализацией,
– отмечают эксперты.
Сколько золота имеет Украина на самом деле?
Как сообщают Госгеонедра, прогнозируемые запасы золота в Украине составляют примерно 3 тысячи тонн. Распределяются они так:
- провинция "Украинский щит" потенциально имеет запасы – 2 400 тонн;
- Донбасская золоторудная провинция – 400 тонн;
- Карпатская золотоносная провинция – 55 тонн.
Что еще важно знать о золоте сейчас?
По состоянию на пятницу (21 ноября), золото несколько подешевело. Его цена составляла – 4 036,21 доллара за унцию.
В 2025 году рекорд цены золота был установлен 20 октября. Именно тогда унция золота достигла – 4 381,21 доллара.
