Где находятся запасы золота в Украине?

Считается, что основные запасы золота в Украине находятся в 3 основных провинциях, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Полезные ископаемые Украины".

Обратите внимание! А вот золоторудных районов на территории этих провинций в целом насчитывается – 6.

Где больше всего запасов золота:

провинция "Украинский щит"

На этой территории много месторождений. Считается, что есть 6 основных:

Сергеевское месторождение;

Клинцовское;

Майское;

Юрьевское;

Золотая Балка, а также Широкая Балка.

Это месторождения, которые были хорошо изучены. Предположительно, в реальности, запасов золота там значительно больше.

Интересно! Считается, что в этой провинции где-то 75 – 80% от украинских общих ресурсов золота.

Карпатская золотоносная провинция

Самым известным месторождением на этой территории является Мужиевское. Также именно здесь находятся Береговское и Сауляк.

Важно! Здесь примерно 15% от всех ресурсов золота.

Донбасская золоторудная провинция

Здесь, по состоянию на сейчас, известно о запасах, которые равны примерно 10% от общего количества. Однако, с большой вероятностью, золота в этой зоне значительно больше.

Кроме того, есть перспективы обнаружения золота в Крыму, Добруджи и особенно на шельфе Черного и Азовского морей, где открыты участки с золотой минерализацией,

– отмечают эксперты.

Сколько золота имеет Украина на самом деле?

Как сообщают Госгеонедра, прогнозируемые запасы золота в Украине составляют примерно 3 тысячи тонн. Распределяются они так:

провинция "Украинский щит" потенциально имеет запасы – 2 400 тонн;

Донбасская золоторудная провинция – 400 тонн;

Карпатская золотоносная провинция – 55 тонн.

Что еще важно знать о золоте сейчас?

По состоянию на пятницу (21 ноября), золото несколько подешевело. Его цена составляла – 4 036,21 доллара за унцию.

В 2025 году рекорд цены золота был установлен 20 октября. Именно тогда унция золота достигла – 4 381,21 доллара.

