Чи має медичне золото пробу?
Медичне золото це, фактично, високоякісна біжутерія. Тобто, такий метал не має проби, пише 24 Канал.
Читайте також Хто контролює ринок алюмінію: одна із країн виробляє понад половину світової частки
Низька ціна медичного золота пояснюється саме невеликою собівартістю. Для розуміння:
- прості сережки з медичного золота будуть коштувати орієнтовно – 200 гривень;
- а от зі звичайного золота, не менш як – 5000 гривень.
Попри те, що медичне золото не є дорогоцінним металом, воно має низку переваг:
- гіпоалергенність;
- високу стійкість (особливо до зовнішнього впливу);
- зручність.
Медичне золото підходить для людей з чутливою шкірою. Річ у тім, що цей метал не викликає подразнень.
Цікаво! Як повідомляє Diamant.ua, медичне золото, що використовується для виготовлення біжутерії, це сплав, де основа складається з міді, цинку, латуні, олова чи навіть сталі.
Для чого на золоті ставиться проба?
За даними Investing News Network, проба це надважлива позначка на золоті. Річ у тім, що це значення вказує на частку чистого металу сплаві. Аби визначити відсоток, такий показник треба розділити на 10.
Розберемося на прикладі, скільки золота, залежно від проби у виробі:
- якщо на виробі вказано 375 – там 37,5% золота у сплаві;
- 583 – 58,3%;
- 585 – 58,5%;
- 750 – 75%.
Що ще важливо знати про золото зараз?
Колір золотого виробу вказує на його сплав. Наприклад, червоний відтінок можна отримати завдяки міді. А от світлішим виріб стає, завдяки сріблу.
Банківське золото це хороший спосіб вберегти свої кошти від впливу інфляції. Найчастіше цей метал реалізується у вигляді монет та злитків. Золото називається банківським, бо має найвищу пробу і, фактично, без домішок.
Цікаво! Станом на 21 листопада, закупівельна ціна на банківське золото, за даними НБУ, складала – 5 473,41 гривні за грам;