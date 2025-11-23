Чи має медичне золото пробу?

Медичне золото це, фактично, високоякісна біжутерія. Тобто, такий метал не має проби, пише 24 Канал.

Низька ціна медичного золота пояснюється саме невеликою собівартістю. Для розуміння:

прості сережки з медичного золота будуть коштувати орієнтовно – 200 гривень;

а от зі звичайного золота, не менш як – 5000 гривень.

Попри те, що медичне золото не є дорогоцінним металом, воно має низку переваг:

гіпоалергенність;

високу стійкість (особливо до зовнішнього впливу);

зручність.

Медичне золото підходить для людей з чутливою шкірою. Річ у тім, що цей метал не викликає подразнень.

Цікаво! Як повідомляє Diamant.ua, медичне золото, що використовується для виготовлення біжутерії, це сплав, де основа складається з міді, цинку, латуні, олова чи навіть сталі.

Для чого на золоті ставиться проба?

За даними Investing News Network, проба це надважлива позначка на золоті. Річ у тім, що це значення вказує на частку чистого металу сплаві. Аби визначити відсоток, такий показник треба розділити на 10.

Розберемося на прикладі, скільки золота, залежно від проби у виробі:

якщо на виробі вказано 375 – там 37,5% золота у сплаві;

583 – 58,3%;

585 – 58,5%;

750 – 75%.

Що ще важливо знати про золото зараз?

Колір золотого виробу вказує на його сплав. Наприклад, червоний відтінок можна отримати завдяки міді. А от світлішим виріб стає, завдяки сріблу.

Банківське золото це хороший спосіб вберегти свої кошти від впливу інфляції. Найчастіше цей метал реалізується у вигляді монет та злитків. Золото називається банківським, бо має найвищу пробу і, фактично, без домішок.

Цікаво! Станом на 21 листопада, закупівельна ціна на банківське золото, за даними НБУ, складала – 5 473,41 гривні за грам;